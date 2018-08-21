Kurban Bayramı Kutlanıyor
Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Zonguldak Polisevinde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Gökhan İnan ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Protokol üyeleri bayramlaşmanın ardından İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gaziler Derneği ve huzurevini ziyaret etti.