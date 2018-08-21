Kurban Bayramı Kutlanıyor

- Merkez İhsaniye Camisinde kılınan namaz

Namazdan sonra cemaatin bayramlaşması HAKKARİ - Kurban Bayramı namazı nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını Merkez İhsaniye Camisinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat bayramlaştı.