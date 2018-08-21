Kurban Bayramı Kutlanıyor

Kurban Bayramı Kutlanıyor

- Merkez İhsaniye Camisinde kılınan namaz Namazdan sonra cemaatin bayramlaşması HAKKARİ - Kurban Bayramı namazı nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki camilerde yoğunluk yaşandı.

- Merkez İhsaniye Camisinde kılınan namaz
Namazdan sonra cemaatin bayramlaşması HAKKARİ - Kurban Bayramı namazı nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını Merkez İhsaniye Camisinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat bayramlaştı.

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