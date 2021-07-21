Kurban Bayramı korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı
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Kurban Bayramı korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Kurban Bayramı korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı Van'da Kurban Bayramı nedeniyle boşalan cadde ve sokaklar, korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı.

Kurban Bayramı korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı

VAN - Van'da Kurban Bayramı nedeniyle boşalan cadde ve sokaklar, korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı.

Van'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, park ve sahillere akın etti. Vatandaşların tatil veya pikniğe çıkması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar, korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı. İş yerlerinin kapandığı kent merkezinde sessizlik hakim olurken, çarşı merkezine çıkan vatandaşlar ise boş caddelerde turladıktan sonra evlerine geri dönüyorlar.

Kurban Bayramı korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı
Kurban Bayramı korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı
Kurban Bayramı korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı
Kurban Bayramı korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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