Kurban Bayramı İtfaiye Müdürlüğü Ziyareti

Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, Belediye Başkanımız Zehra Özyol, Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak ile Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek vatandaşlarımızın can güvenliğini korumada büyük önemi bulunan itfaiyecilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik etti,...