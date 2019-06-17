Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ne zaman?

Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki defa verilmeye başlanan emekli bayram ikramiyesini bu yıl yaklaşık 12 milyon kişi bekliyor. Geçen yıl bir bayram için 1000 TL verilen ikramiyelerin 2019 yılında tutarında ise bir değişikliğe gidilmedi. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 12 milyon emekliye toplamda 10.7 milyar TL verileceğini açıklamıştı. Ramazan Bayramından önce ikramiyelerine kavuşan vatandaş, Kurban bayramında ise ikramiyeleri ne zaman alacaklarını merak ediyor. Emekliler, Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta aldı. Kurban Bayramı için ödenecek ikramiyeler de Ağustos ayında yatırılacak. 2019 Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kesin tarih ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilan edilecek. Emekliye ödenecek ikramiye miktarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Ramazan ve Kurban bayramlarında belirli tutarda verilen ikramiyelerden; SGK'dan aylık alan, SSK, Bağ-Kur'lular, Emekli Sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri faydalanabilecek.

Kurban Bayramı 2019 yılında 11-14 Ağustos tarihlerine denk geliyor ve ikramiyelerin de 5 - 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.