Kurban Bayramı İkramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Kurban Bayramı İkramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı İkramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusu gündeme geldi. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı İkramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusu gündeme geldi. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı İkramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde…

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olanlara 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

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