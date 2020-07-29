Kurban Bayramı için yola çıkanların TEM'de oluşturduğu yoğunluk arttı Kurban Bayramı için yola çıkanların TEM'de oluşturduğu yoğunluk arttı Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu havadan görüntülendi Kurban Bayramını memleketlerinde ya da tatil yaparak geçirmek isteyen İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşların TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğlen...

Kurban Bayramı için yola çıkanların TEM'de oluşturduğu yoğunluk arttı

Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu havadan görüntülendi

KOCAELİ - Kurban Bayramını memleketlerinde ya da tatil yaparak geçirmek isteyen İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşların TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğlen saatleri itibari ile oluşturduğu yoğunluk, arttı.

Kurban Bayramını nedeni ile TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmaya başladı. Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile TEM Otoyolu'nun Körfez ve İzmit gişeleri arasında öğlen saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı. Yaşanan yoğunluk, yüksek sıcaklıklar nedeni ile akşam yola çıkanların ve mesai saatlerinin sonlanması sonrasında yola çıkanların da eklenmesi ile arttı. TEM Otoyolu'nun İzmit kesiminde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA