Kurban Bayramı İçin Ülkesine Giden Suriyelilerin Sayısı 27 Bini Aştı

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 27 bini aştı

KİLİS - Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin geçişleri sürerken, ülkesine gidenlerin sayısı 27 bini aştı.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen çok sayıda Suriyeli geceden sıraya girerek Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Sabah itibariyle ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 27 bini aştı.

Suriyeliler, Fırat Kalkanı harekatıyla barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus, El Bab, Afrin ve Suriye'nin diğer bölgelerine gidiyor.

Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından Kurban Bayramı'nda ülkelerine gitmelerine izin verilmesinden sonra randevu aldıktan sonra Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yüzlerce metrelik uzun kuyruklar oluşturdu. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için randevu alan Suriyelilerden kurban bayramı için gidenlerin sayısı 27 bini aştı.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor. Suriyelilerin ülkelerine gidişlerinin 18 Ağustos'ta sona ereceği, dönüşlerin ise 3 Eylül 31 Aralık tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.