Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı verildi! 17 ilimizdeki 20 güzergahta güvenlik üst düzeye çıktı
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Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı verildi! 17 ilimizdeki 20 güzergahta güvenlik üst düzeye çıktı

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi. 9 Temmuz - 4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak. 7 gün 24 saat esasına göre uygulanacak tedbirler kapsamında, emniyet ve jandarmadan toplam 162 bin 832 trafik personeli görevli olacak.

Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı verildi! 17 ilimizdeki 20 güzergahta güvenlik üst düzeye çıktı
25.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:44

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderdi. 29 Temmuz - 4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak. Kazaların yoğun olduğu tespit edilen, 17 ildeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYE ÇIKTI

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi. Kurban Bayramı'na yönelik talimata göre 29 Temmuz - 4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak. Öte yandan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, tüm vali ve kaymakamlar ile emniyet ve jandarmadan görevli diğer üst düzey yetkililer sahada olacak, tedbirleri yerinde inceleyecek.

KAZALARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELERDE SIKI ÖNLEM ALINACAK

Kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergâhlarda polis başmüfettişi, jandarma başmüfettiş/müfettişi, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan ekipler görevli olacak. Bu bayramda, ortalama hız denetimlerine, havadan denetimlere ve sivil ekiplerle yolcu otobüsü denetimlerine devam edilecek.

Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen, 17 ildeki 20 güzergâhta, kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek.

MAKET POLİSLER KULLANILACAK

Yollarda, maket model trafik aracı ve maket model trafik personeli uygulamaları sürdürülecek. Kurban satış/ kesim alanları, AVM'ler ile mezarlıklarda trafik tedbirleri artırılacak. İhtiyaç duyulduğunda polis ve jandarma trafik ekiplerince karma ekipler oluşturulacak. Tüm bu denetimlerde, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tüm personel temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edecek.

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