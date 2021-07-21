Kurban Bayramı Güvenlik Kuvvetleri Ziyareti

Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, Belediye Başkanımız Zehra Özyol, Yazı İşleri Müdürü Kadir Karadaş ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, halkımızın huzuru için görev başında olan güvenlik kuvvetlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.