Kurban Bayramı Güvenlik Kuvvetleri Ziyareti
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Kurban Bayramı Güvenlik Kuvvetleri Ziyareti

Kurban Bayramı Güvenlik Kuvvetleri Ziyareti
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Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, Belediye Başkanımız Zehra Özyol, Yazı İşleri Müdürü Kadir Karadaş ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, halkımızın huzuru için görev başında olan güvenlik kuvvetlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, Belediye Başkanımız Zehra Özyol, Yazı İşleri Müdürü Kadir Karadaş ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, halkımızın huzuru için görev başında olan güvenlik kuvvetlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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