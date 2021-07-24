Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar geri dönüşlere başlarken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar geri dönüşlere başlarken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara çıkan bazı vatandaşlar, bayram sonunda geri dönüşlere başladı. Bu kapsamda Anadolu'dan, İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik ise havadan görüntülendi. Yaşanan trafik yoğunluğunun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu
Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu
Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu
Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de araç kuyruğu gece yarısı 15 kilometreyi buldu
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de araç kuyruğu gece yarısı 15 kilometreyi buldu
İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
'Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti' deyip şikayetçi oldu
"Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti" deyip şikayetçi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Düm Tek Tek Kadir Doğulu Demet Akalın
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 09:46:53. #1.15#

title