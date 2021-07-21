Kurban Bayramı Dolayısıyla Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı tarafından Şehit Sercan Koç Parkı'ndaki kafeteryada düzenlenen etkinlikte Kaymakam Yunus Emre Fırat, protokol üyeleri ile bir araya gelerek Kurban Bayramlarını kutladı.