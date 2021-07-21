Kurban Bayramı Dolayısıyla Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi.
Gümüşhacıköy Kaymakamlığı tarafından Şehit Sercan Koç Parkı'ndaki kafeteryada düzenlenen etkinlikte Kaymakam Yunus Emre Fırat, protokol üyeleri ile bir araya gelerek Kurban Bayramlarını kutladı.
Gümüşhacıköy Kaymakamlığı tarafından Şehit Sercan Koç Parkı'ndaki kafeteryada düzenlenen etkinlikte Kaymakam Yunus Emre Fırat, protokol üyeleri ile bir araya gelerek Kurban Bayramlarını kutladı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Habermetre