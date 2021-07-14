Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni
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Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni

Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni
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T. C.ANTALYA VALİLİĞİProtokol Şube MüdürlüğüSayı: E-98859504-870-23825 13. 07. 2021Konu: BayramlaşmaKurban Bayramında Saygıdeğer Antalyalılar ile kamu görevlileri arasında bayramlaşma programı 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 07. 00 'da Akdeniz Üniversite Camii yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

T. C.

ANTALYA VALİLİĞİ

Protokol Şube Müdürlüğü

Sayı: E-98859504-870-23825 13. 07. 2021

Konu: Bayramlaşma

Kurban Bayramında Saygıdeğer Antalyalılar ile kamu görevlileri arasında bayramlaşma programı 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 07. 00 'da Akdeniz Üniversite Camii yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

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Kaynak: Habermetre

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