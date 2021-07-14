Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni
T. C.ANTALYA VALİLİĞİProtokol Şube MüdürlüğüSayı: E-98859504-870-23825 13. 07. 2021Konu: BayramlaşmaKurban Bayramında Saygıdeğer Antalyalılar ile kamu görevlileri arasında bayramlaşma programı 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 07. 00 'da Akdeniz Üniversite Camii yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.
T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Protokol Şube Müdürlüğü
Sayı: E-98859504-870-23825 13. 07. 2021
Konu: Bayramlaşma
Kurban Bayramında Saygıdeğer Antalyalılar ile kamu görevlileri arasında bayramlaşma programı 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 07. 00 'da Akdeniz Üniversite Camii yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.
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Kaynak: Habermetre