Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı 16.07.2021

Kurban Bayramı Bayramlaşma ProgramıKurban Bayramı Münasebetiyle, 19 Temmuz 2021 Pazartesi Günü (Arife günü) yapılacak Şehitlik Ziyaret Programı ile 20 Temmuz 2021 Salı Günü (Bayramın 1. Günü) Yapılacak Bayramlaşma ve Ziyaret Programı Şu Şekildedir.