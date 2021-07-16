Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı 16.07.2021
Kurban Bayramı Bayramlaşma ProgramıKurban Bayramı Münasebetiyle, 19 Temmuz 2021 Pazartesi Günü (Arife günü) yapılacak Şehitlik Ziyaret Programı ile 20 Temmuz 2021 Salı Günü (Bayramın 1. Günü) Yapılacak Bayramlaşma ve Ziyaret Programı Şu Şekildedir.
Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı
Kurban Bayramı Münasebetiyle, 19 Temmuz 2021 Pazartesi Günü (Arife günü) yapılacak Şehitlik Ziyaret Programı ile 20 Temmuz 2021 Salı Günü (Bayramın 1. Günü) Yapılacak Bayramlaşma ve Ziyaret Programı Şu Şekildedir.
Şehitlik Ziyareti :
Tarih : 19. 07. 2021 Pazartesi (Arife Günü)
Saat : 13. 30
Yer : Şehitlik
Bayramlaşma :
Tarih : 20. 07. 2021 Salı (Bayramın 1. Günü)
Saat : 14. 00 - 14. 30
Yer : Polisevi
Saat : Ziyaretler :
14. 40 - 14. 55 Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Acil Servis)
15. 00 - 15. 15 112 Başhekimliği
15. 20 - 15. 35 Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
15. 40 - 15. 55 112 Acil Çağrı Merkezi
16. 00 - 16. 15 İl Emniyet Müdürlüğü (Polis Merkezi Amirlikleri ve UTP Noktaları)
16. 20 - 16. 35 İl Jandarma Komutanlığı (Karakol ve UTP Noktası)
16. 40 - 16. 55 Çocuk Evleri Sitesi (Sevgi Evleri)
17. 00 - 17. 15 Dursun Fakih Huzurevi
17. 20 - 18. 00 Şehit Aileleri Ziyareti
Kaynak: Habermetre