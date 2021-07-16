Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı 16.07.2021
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Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı 16.07.2021

Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı 16.07.2021
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Kurban Bayramı Bayramlaşma ProgramıKurban Bayramı Münasebetiyle, 19 Temmuz 2021 Pazartesi Günü (Arife günü) yapılacak Şehitlik Ziyaret Programı ile 20 Temmuz 2021 Salı Günü (Bayramın 1. Günü) Yapılacak Bayramlaşma ve Ziyaret Programı Şu Şekildedir.

Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

Kurban Bayramı Münasebetiyle, 19 Temmuz 2021 Pazartesi Günü (Arife günü) yapılacak Şehitlik Ziyaret Programı ile 20 Temmuz 2021 Salı Günü (Bayramın 1. Günü) Yapılacak Bayramlaşma ve Ziyaret Programı Şu Şekildedir.

Şehitlik Ziyareti :

Tarih : 19. 07. 2021 Pazartesi (Arife Günü)

Saat : 13. 30

Yer : Şehitlik

Bayramlaşma :

Tarih : 20. 07. 2021 Salı (Bayramın 1. Günü)

Saat : 14. 00 - 14. 30

Yer : Polisevi

Saat : Ziyaretler :

14. 40 - 14. 55 Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Acil Servis)

15. 00 - 15. 15 112 Başhekimliği

15. 20 - 15. 35 Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü

15. 40 - 15. 55 112 Acil Çağrı Merkezi

16. 00 - 16. 15 İl Emniyet Müdürlüğü (Polis Merkezi Amirlikleri ve UTP Noktaları)

16. 20 - 16. 35 İl Jandarma Komutanlığı (Karakol ve UTP Noktası)

16. 40 - 16. 55 Çocuk Evleri Sitesi (Sevgi Evleri)

17. 00 - 17. 15 Dursun Fakih Huzurevi

17. 20 - 18. 00 Şehit Aileleri Ziyareti

Kaynak: Habermetre

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