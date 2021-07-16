Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

Bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramınızı en iyi dileklerimle kutlar, tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni eder; 21 Temmuz 2021 Çarşamba Kurban Bayramının 2. Günü 13. 00-14.