Kurban Bayramı: Bayram namazı saatleri açıklandı mı? 2020 Bayram namazı saat kaçta? Diyanet Bayram namazı vakitleri Kurban Bayramı'nız şimdiden mübarek olsun! Kurban Bayramı'nda kılınacak en önemli namazlardan birisi Bayram Namazı'dır. Peki Bayram namazı için saatler açıklandı mı? Diyanet'in bir açıklaması oldu mu detaylar haberimizde.

Kurban Bayramı'na az vakit kala vatandaşlar Bayram Namazı'nın ne zaman kılınacağını ve saatini çok merak etmeye başladı. Çünkü bu saate göre kendilerini ayarlayacak ve saatlere alarm kuracaklardır. Peki Bayram namazı ne zaman kılınacak, saatleri açıklandı mı?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Kurban Bayramı Bayram namazı bayramın 1. günü olan 31 Temmuz Cuma günü sabah namazından sonra ortalama 1 saat sonra kılınmaktadır. Tabii ki ilden ile saatler değişmektedir.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazları sabahın erken vakitlerinde kılınıyor. Bayram namazı Kurban Bayramı'nın 1. günü sabah namazından sonra kılınacaktır. Saatleri henüz açıklanmadı fakat tahmini saatler mevcut. Ama biz yine de Diyanet'in resmi açıklamasını bekliyoruz. Çünkü bayram namazı saatleri şehirden şehre değişkenlik gösteriyor. Karışıklık olmaması adına 2020 resmi bayram namazı saatlerinin açıklanmasını bekliyoruz.

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İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ AÇIKLANDI MI?

Diyanet'in henüz il il bayram namazı saati açıklaması mevcut değil. Bazı sitelerde tahmini saatler paylaşılmış. Fakat kafa karışıklığı olmaması adına Diyanet'in resmi açıklamasını bekliyoruz. Resmi bayram namazı saati açıklaması geldiği anda haberimize ekleyeceğiz.