Kurban Bayramı Balık Fiyatlarını Düşürdü - Düzce

Batı Karadeniz'in önemli liman kentlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kurban Bayramı balık fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla balık fiyatlarında genel bir düşüş olduğunu söyledi.

"Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte ister istemez balık fiyatların da düşüş oldu." diyen Karakaş, balığın bol miktarda çıktığını, bunun da fiyatlara yansıdığını vurguladı.

Bu şekilde devam etmesini ve çok yüksek fiyatlar beklemediklerini belirten Karakaş, "Palamudun bol olması şu an diğer balıkları da etkilemiş durumda. Onların fiyatlarını da aşağıya çekmiş durumunda." dedi.

"Balık fiyatları düşecek"

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla bereketli bir sezon geçireceklerini tahmin ettiklerini dile getiren Karakaş, "Balık fiyatları şu anda normal seviyesinde. 1 Eylül itibarıyla istavrit çıkacaktır. Hamsi, mezgit ve çinekop gelecektir. Yani diğer balıkların fiyatları 1 Eylül itibarıyla çok düşük olacaktır. Bunların fiyatlarının 10 ve 15 lira arasında arasında düşünüyorum çünkü bu sene palamut avcılığı çok iyi görünüyor ve bu da diğer balıklara yansıyacaktır." ifadesini kullandı.

Sezonun açılmasına az bir süre kaldığına değinen Karakaş, balıkçıların son hazırlıklarını tamamladığını aktardı.

Tezgahlarda bayram öncesi tanesi 10 liradan alıcı bulan palamut 5 liradan satılırken, istavritin kilogramı 25 liradan 15 liraya, mezgitin 20 liradan 10 liraya, barbunun ise 30 liradan 15 liraya kadar düştü.