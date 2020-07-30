Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri Şehitlik görüntüsü Dua edilmesi Şehit mezarlarının ziyaret edilmesi ve karanfil bırakılması Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleriYOZGAT - Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Şehitlik görüntüsü Dua edilmesi Şehit mezarlarının ziyaret edilmesi ve karanfil bırakılması Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri YOZGAT - Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı. Yozgat Şehitliği'ndeki ziyarete Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Polat, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı ömür diledi. Polat, Kurban Bayramı'nın bütün İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, şunları söyledi: "Pandemi dönemindeyiz, vatandaşlarımızdan istirhamımız, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek bayramımızı kutlayalım. İmkanımız varsa bayram ziyaretlerini çok kısa tutalım. Telefonla bayramlaşalım, bu bayram el öpmeyelim, birbirimize sarılmayalım, gönülden bayramlaşalım, gönülden bir araya gelelim, lütfen tedbirli bayramlaşalım." Kaynak: AA