Kurban Bayramı Arifesinde Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirildi
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Kurban Bayramı Arifesinde Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirildi

Kurban Bayramı Arifesinde Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirildi
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Kurban Bayramı öncesinde Asker ve Polis Şehitlikleri ziyaret edilerek aziz şehitlerimiz dualarla yad edildi.

Kurban Bayramı öncesinde Asker ve Polis Şehitlikleri ziyaret edilerek aziz şehitlerimiz dualarla yad edildi. Asker ve Polis Şehitliğinde ayrı ayrı düzenlenen şehitlik ziyaret programı, Kur'an-ı Kerim okunması ve vatandaşların da katılımıyla yapılan duaların ardından il protokolü tarafından şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi. Vali Mehmet Alpaslan Işık, şehitlik ziyareti esnasında karşılaştığı şehit aileleri, vatandaşlar ve çocuklarla ayaküstü kısa süreli sohbetlerde bulunarak bayramlarını tebrik etti. 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü Şehir Mezarlığında bulunan Asker ve Polis Şehitliklerine yapılan ziyaret programına; Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak,, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Emniyet Müdür Vekili Şerafettin Coşkun, kurum müdürleri, şehit aileleri, siyasi parti il temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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