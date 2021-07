Kurban Bayramı Arefesinde Şehitlikler Ziyaret Edildi, Dualar Okundu

Vali Seddar Yavuz, Kurban Bayramı arefesinde şehit yakını, gaziler ve protokol üyeleriyle birlikte Bağçeşme ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek, dualar ettiler. Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutan V. Albay Metin Eyiyurekli, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Vatanımız için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimiz ve Merhum gazilerimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Daha sonra Vali Seddar Yavuz, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte şehitlerimiz için edilen dualar eşliğinde kabirlerine karanfiller bıraktılar. Şehit yakınları ve Gazilerimizle de yakından ilgilenen Vali Yavuz, sabırlar dileyerek istekleri olup olmadığını sordu. Şehitlerimizin mezarlarının ve Şehitliğin bakımını yapan görevlilerinde bayramlarını kutlayan Vali Yavuz, emeklerinden dolayı teşekkür edip, karanfil vererek günün anısına fotoğraf çektirdi. Bağçeşme Namazgah Şehitliğine yapılan ilk ziyaretlerin ardından Vali Yavuz, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Polis Şehitliğini de ziyaret ettiler. Kabirlerine karanfiller bırakılan şehitlerimiz için burada da Kur'an-ı Kerim'ler okunarak, dualar edildi. 131 Trafik Denetim Ekibimiz ile Sahadayız Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Vali Yavuz: "Aynı şuurla, birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygusu içerisinde bu kurban bayramını idrak edeceğiz inşallah. " diyerek, salgın hastalıklar dahil dünyadaki tüm kötülüklerin son bulasını diledi. Konuşmaların devamında ise Kurban Bayramında alınan karar ve tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Yavuz: " Kurban Bayramının bayram tadında geçmesi için başkanlığımda saatler süren toplantılar yaptık. İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri ve bizim koordinasyonumuzda gerekli tedbirleri aldık. Şu anda 131 trafik denetim ekibimiz sahadalar ve her 10 km'de bir trafik denetim ekibimiz var. Emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanlığımız ve onların çok çalışkan personeli sahada büyük bir dikkat ve özenle bu çalışmayı yürütüyor. Bu vesileyle emniyet ve jandarma teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. " Hız Yapmayalım Bayram sebebiyle yola çıkan vatandaşlara seslenen Vali Yavuz, trafik kurallarına uyulması konusunda ikazlarda bulundu: "Bayramlar kavuşma ve sevinç günü olsun, ayrılık ve keder günü olmasın. Bunun için de lütfen trafik kurallarına uyalım. Trafik kazaların %44'nün aşırı hızdan kaynaklandığını unutmayalım. Aşırı hız yapmayalım. Bunun dışında yorgun, bitkin yola devam etmeyelim. Trafik kurallarına en iyi şekilde riayet edelim. Telefonlarla konuşmayalım, mesajlaşmayalım çünkü telefonlaşma ve mesajlaşmanın trafik kazalarını ciddi bir şekilde arttırdığını biliyoruz. Bu konulara daha dikkatli ve duyarlı olalım. " 1000 Öksüz ve Yetimimizin Bayramlıkları Teslim Edildi Kurban Bayramı münasebetiyle Devletimiz ve Valiliğimiz tarafından yapılan hazırlıklara ilişkin açıklamalarda da bulunan Vali Yavuz: "Özellikle ilimizde ekonomik, yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlarımızın bayramı en iyi şekilde idrak edebilmesi için Valiliğimiz her türlü tedbiri almış bulunuyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm vakıflarımıza yeterli kaynaklar gönderilmiş olup bu kaynaklar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bayram öncesi ulaştırılmıştır. Ayrıca Valiliğimizin organizasyonuyla 15 yaş altı 1000 öksüz ve yetim kardeşimiz giydirilmiş, bayramlıkları kendilerine teslim edilmiştir. Böylelikle bütün kardeşlerimizin bayram sevincini doyasıya yaşaması için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. " Kurban Bayramı vesilesiyle elbette bayramlaşacağız diyen Vali Yavuz, vaka sayılarındaki artışa dikkat çekip: "Bayramlaşalım ama Mesafeye, Hijyene dikkat edelim, maskemizi takalım. " uyarlılarda bulundu. Aşılama Olmadığı Sürece Tam Normalleşme Olmayacak Aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Yavuz: "Hamdolsun ki ülkemiz bu konuda çok ciddi mesafeler aldı. İlimizde de bugün itibariyle yaklaşık 1 milyon 500 bin civarında aşı yaptık. 1. doz aşıda 1 milyona doğru yaklaşıyoruz. Aşısını yaptırmayan Kocaelili kardeşlerimize çağrımız şudur; lütfen hiç olmasa birinci doz aşınızı bugün de olsa, bayram da olsa yaptırın. Aşılama olmadığı sürece tam normalleşmenin olmayacağını hepimiz bilelim. Dolayısıyla aşı karşıtlığı yapan, insanların kafasını karıştıran bu ülkede olumsuzluklar yaratma arzusu içerisinde olan ya da cehaletinden yapan insanlara fırsat vermeyelim. En kısa zamanda aşı olalım. Ben bilim insanların sözünden çıkmıyorum. Çocuklarımın aşı hakkı çıkar çıkmaz aşılarını yaptırdım. Lütfen aşı olun yoksa bu girdaptan başka türlü çıkamayacağımızı bilin. Varyantlar sürekli geliyor ve bu varyantlara dayanıklı olabilmemizin yolu aşı yaptırmaktan geçiyor. " Basın kuruluşlarının her konuda çok yoğun desteğini gördük diyerek, teşekkürlerini ileten Vali Yavuz: "Sizleri gönülden tebrik ediyorum hele hele bu işin sahada emekçisi olan siz değerli kardeşlerime ayrı bir sevgi ve saygım var. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımızın doğru bilgilendirmesi için büyük destekleriniz oldu. Dolayısıyla sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bayramın inşallah trafik kazalarının azaldığı, ölümlerin olmadığı bir bayram olarak kayıtlara geçmesini diliyor, tüm Kocaelili hemşehrilerimin ve İslam Aleminin Kurban Bayramlarını kutluyorum. " dedi.

