Kurban Bayramı arefesinde şehitlik ziyareti Kurban Bayramı arefesinde şehitlik ziyareti Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu Kurban Bayramı dolayısıyla garnizon şehitliğini ziyaret etti.

Kurban Bayramı arefesinde şehitlik ziyareti

SİİRT - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu Kurban Bayramı dolayısıyla garnizon şehitliğini ziyaret etti.

Kurban bayramı arifesinde Garnizon Komutanlığı Şehitliğine yapılan ziyarete, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu, mülki ve askeri erkan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Ensar Cami imam hatibi Ramazan Toprak tarafından şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu tarafından dua edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve il protokolü şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Kaynak: İHA