Kurban Bayramı Arefesinde Şehitlerimiz Dualarla Yad Edildi

Vali Tuncay Sonel, Ordu Valiliğince düzenlenen Kurban Bayramı Ziyaret ve Kutlama Programı kapsamında, bayram Arefesinde Ordu Şehitliğinde düzenlenen programa katıldı. Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret Edildi Ordu Şehitliğinde gerçekleştirilen programa, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, askeri personeller ile şehit aileleri ve yakınları katıldı. Şehitlerimizin dualarla yad edildiği program, Hz. Ömer Camii İmam-Hatibi Abdülkerim Şahin'in Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Kur'an-ı Kerim Tilavetinin ardından İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından şehitlerimizin ruhlarına ithafen dualar okundu. Vali Tuncay Sonel, daha sonra beraberinde protokol mensupları ile birlikte programa katılan şehit aileleri ve çocuklarının hatırını sordu, yakından ilgilendi, çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi. Vali Sonel, şehitlerimizin kabirlerine de karanfil bırakarak, dua etti. Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri Ziyaret Edildi Vali Tuncay Sonel, Ordu Şehitliğinde düzenlenen programın ardından beraberinde ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ile birlikte Altınordu ilçesinde bulunan şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti. İlk ziyaretini Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesine yapan Vali Tuncay Sonel, Dernek Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya ve dernek üyeleri tarafından karşılandı. Vali Sonel, "Sizlere minnet ve şükran borçluyuz, emrinizde, hizmetinizdeyiz" diyerek, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlık, afiyet diledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, "Sayın Valim ve değerli protokol üyelerinin bugün derneğimize ziyarette bulunması bizlere onur, gurur verdi. Devletin her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz. Sizler varsa biz varız. Derneğimize ziyaret etmeniz, gelecek nesillere de örnek teşkil edecektir. Allah Devletimize zeval vermesin. Sayın Valimizin nezdinde tüm protokol üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun" diye konuştu. İkinci ziyaretini Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği(POLŞAD)'ne yapan Vali Seddar Yavuz, burada Dernek Başkanı Şenel Şahin ve dernek üyesi şehit aileleri tarafından karşılandı. "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlerin başımızın tacı. Gözlerini kırmadan canlarını bu vatana feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, kahraman gazilerimize de sıhhatler diliyoruz" diyerek, konuşmasına başlayan Vali Sonel. "Hem sizleri görmek, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın selamlarını sizlere iletmek üzere buradayız. Mekanları cennet olsun şehitlerimizin. Hepsi birer kahraman. Devletimizin tüm birimleri olarak her daim yanınızdayız. Sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil, her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz" şeklinde konuştu. Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği (POLŞAD) Başkanı Şenel Şahin ise yaptığı konuşmada, "Mübarek Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Bu vesileyle bizleri ziyaret ettiniz, ayağınıza sağlık, sağolun, varolun. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. İnşallah bundan sonra buraya bir fotoğraf daha asmayız, temennimiz o yönde" diyerek, Vali Tuncay Sonel ve diğer protokol üyelerine teşekkür etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesine de ziyarette bulunan Vali Tuncay Sonel, Dernek Başkanı Nurettin Korkmaz, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti. "Canlarını aziz vatanımıza feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık temenni diliyoruz" diyen Vali Sonel, "Ordu Ailesi olarak arkadaşlarımızla birlikte yanınızdayız. Bu vesile ile hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem Sayın İçişleri Bakanımızın, hem de Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın selamlarını sizlere getirdik. Bize düşen her ne varsa her daim kapımız sizlere açık" şeklinde konuştu ve hayırlı bayramlar dileğinde bulundu. Şehit ve Gazi Ailelerini Evlerinde Ziyaret Etti Vali Tuncay Sonel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği (POLŞAD) ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesine gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından şehit ve gazi ailelerini de evlerinde ziyaret etti. 26 Şubat 2008 tarihinde Kuzey Irak'ta sürdürülen 'Güneş Operasyonu'nda bölücü örgüt mensupları tarafından şehit edilen Komando Onbaşı Ahmet Beyazıt'ın, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, Şehidimizin annesi Elmas Beyazıt' a hatırını sorarak, bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Vali Sonel, "Şehitlerimizin emanetleri bizim baştacımızdır. Hakkınız ödenmez. Bizleri evladınız gibi görün, ne zaman isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz" dedi. Vali Sonel, 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs savaşına katılan Kıbrıs Gazisi Kemal Gündoğdu'yu da Bucak Mahallesindeki evinde ziyaret ederek, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye özen gösterdiğini söyledi. Vali Tuncay Sonel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem Sayın İçişleri Bakanımızın, hem de Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın selamlarını sizlere getirdik. Bize düşen her ne varsa her daim kapımız sizlere açık" dedi. Ziyaret dolayısıyla çok memnun olduklarını belirten Kıbrıs Gazisi Kemal Gündoğdu, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Her zaman bizleri ziyaret ederek, hatırımızı soruyorsunuz. Çok teşekkür ederiz " diyerek, duygularını dile getirdi.

