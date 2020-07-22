Kurban Bayramı alışverişi sokakları doldurdu
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Kurban Bayramı alışverişi sokakları doldurdu

Kocaeli'de Kurban Bayramı'na 9 gün kala bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı alışverişi sokakları doldurdu
22.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:21

Kocaeli'de Kurban Bayramı'na 9 gün kala bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, caddelerde yoğunluk oluşturdu. Pandemi sürecinde müşteri bulmakta zorlanan esnaf ise satışlardan memnun.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kurban Bayramı heyecanı erken başladı. 31 Temmuz tarihinde başlayacak Kurban Bayramı'na 9 gün kala vatandaşlar, bayramlık alışverişi için caddeleri doldurdu. Korona virüs nedeni ile yaşanabilecek yoğunluktan kaçmak isteyen vatandaşlar alışverişe erken başladı. İzmit ilçesinde mağazaların bulunduğu caddelerde bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bayram öncesi yaşanacak yoğunluktan kaçmak ve korona virüsten korunmak isteyen vatandaşların erken başlayan bayram alışverişi telaşı caddeleri doldurdu.

"SON 5 GÜN DAHA ÇOK YOĞUNLUK OLUR"

Korona virüsten korunmak için bayram alışverişini son güne bırakmadığını söyleyen Cevat Zifiroğlu isimli vatandaş, "Bayram alışverişi yapıyoruz. Önce çocuklara bir şeyler aldık, şimdi de kendimize alıyoruz. Eski bayramlar gibi. Şu an çok yoğunluk yok. Son 5 gün daha çok yoğunluk olur. Şehirde her zaman bayramlar hep aynı, köydeki gibi değil. Köyde bayram farklı, şehirde farklı. Alışverişi son güne bırakmamak lazım. Pandemiden dolayı yoğunluk oluşturulmamalı. Son 5 gün daha çok yoğunluk olur. Daha önceden başlanırsa alışverişe bir duyarlılık olur. Ben bu sebepten dolayı erken başladım. Ama bu hastalık olmadan önce ben de son güne bırakıyordum" dedi.

"HERKES ALIŞVERİŞ YAPIYOR"

Bayram için alışverişe başladığını belirten Emine Özyılmaz ise, "Bayram alışverişi için mağazaları geziyorum. Düğünümüz var, onun da alışveriş telaşı var. Hem düğün hem de bayram alışverişi yapıyoruz. Korunursak pandemi nedeni ile sorun olmaz. Herkes alışveriş yapıyor. Herkes istediği gibi takılıyor. Çok ferah" diye konuştu.

"SATIŞLARIMIZ ÇOK İYİ, BAYRAM YOĞUNLUĞU VAR"

İnsanların bayram alışverişine başlaması ile satışlarının arttığını ifade eden giyim mağazası işletmecisi Samet Keskin, "İnsanlar alışverişe başladı. Satışlarımız çok iyi, bayram yoğunluğu var. İnsanlar ilgi gösteriyor. Bu hafta biraz daha fazla ilgi var. Bu hafta sonu yoğunluğun artacağını düşünüyorum. Bizim milletimiz genellikle alışverişlerini son 5 güne bıraktığı için yoğunluğun daha da artacağını düşünüyorum. Çok yoğun geçiyor. Biz de memnunuz" şeklinde konuştu.

(Murat Kanber/İHA)

Kaynak: İHA

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