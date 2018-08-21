Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Şimşek, mesajında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının egemen olduğu özel günler olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın İslam alemi için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, farklılıkları zenginlik kabul eden köklü bir medeniyetin temsilcisidir. Milletçe zor zamanlardan geçtiğimiz halde, bu zor zamanları kolay kılabilmek için kestiğimiz kurbanı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin ihtiyacı olanla paylaşmak gerek. Çünkü yetimi koruyup öksüzü gözeterek, fakiri ve muhtaçları onurunu kırmadan sevindirmek her zaman olduğu gibi bayramlarda da tüm İslam aleminin vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim."