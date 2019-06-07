Kurban bayramı 2019 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor sorgulaması, Ramazan Bayramı sonrasında hemen başladı. Çalışan kesim, resmi ve dini bayramlarda oluşan tatilleri değerlendirmek adına Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak aramaları yaparlar. Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılması sonrasında Kurban Bayramı tatili de aynı şekilde birleştirebilir mi?

KURBAN BAYRAMI 2019 NE ZAMAN BAŞLIYOR? KAÇ GÜN TATİL?

2019 Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan 2 ay on gün sonra başlıyor. Yani Kurban Bayramı arifesi 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmektedir. 11 Ağustos Pazar günü başlayan Kurban Bayramı 2019, 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Bayramın sonrasında gelen Perşembe ve Cuma günleri, yıllık izin alınması halinde 9 günlük bir Kurban Bayramı tatili ortaya çıkıyor. İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı