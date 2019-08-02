Kurban alırken dikkat

Çiftlik yönetim uzmanı Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, kesilecek olan kurbanlık hayvanların dini ve etik açıdan sağlıklı olmasının önemli olduğunu vurgulayarak birtakım basit gözlemlerle hayvan seçimini kolaylaşabileceğini söyledi.

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken uzmanlar vatandaşlara kurban alımı konusunda uyarılarda bulundu.

Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan "Öncelikle toplum arasında kapak atma, balta yarma olarak bilinen dini açıdan hayvanın kurbana uygun olma durumu büyükbaş hayvanın ağzını açtığımızda ergenleşen hayvanın ön iki süt dişinin dökülmesi, en az 2 tane kalıcı dişinin olması durumudur. Kalıcı dişler rengi, büyüklüğü, diş etine sağlamca bağlanması ile kolayca yan taraflarında bulunan süt dişlerinden ayrılırlar. Kesin ölçü değildir. İki yaşını doldurduğu halde kapak atmayan hayvanların bilinmektedir. Sağlık açısından baktığımızda, hayvanın dört ayağını yere basar şekilde, ayakta olarak görmemiz gerekmektedir. Kurbanlık hayvanın etrafında 1-2 tur dönerek tırnaktan sırt bölgesine kadar bir gözlemlenir. Birkaç metre yürütülerek topallık olup olmadığına, normal solumanın olduğuna bakılır. Gözlemler önemlidir. Hayvanın burnunun üst kısmının kuru ya da çatlak olmaması gerekir. Nemli ve parlak olmalıdır. Çatlak ve kuru meme hayvanın hastalık geçirdiğini, ateşinin yüksek olduğunu gösterir ki burun hayvanın sağlıklı olup olmadığı konusunda önemli bir göstergedir. Doğal deliklere dikkatli bakılmalıdır. Karakteristik burun akıntısı, ya da ishal belirtisi görülmemelidir. Gözler canlı olmalıdır, mat olmamalıdır. Tüyler düz ve parlak olmalıdır. Enfeksiyon geçirmiş hayvanda tüyler birbirine karışır, bakıldığında bir albenisi olmaz. İyi bir büyükbaş kurbanlık hayvan arkadan dik bir şekilde bakıldığında dolgun, bir küp şeklinde gözükür. Üçgen şeklinde gözüken hayvanlar genelde zayıf hayvanlardır. Koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlarda bel bölgesi elle sıkıldığında, kemik hissedilmesi genelde zayıf olduğunu gösterir. Yine göz, burnun üst tarafı, doğal delikler kontrol edilmelidir ifadelerini kullandı. Hayvanın yaşı ve küpesi kolaylıkla sorgulanabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından akıllı telefonlar ve cihazlar için tasarladığı ücretsiz küpe sorgulama uygulaması ile hayvanın doğum tarihi, ırkı, uygulanan aşılarına kolaylıkla ulaşılabiliyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA