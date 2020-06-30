"Kurban alımlarında keneye dikkat" "Kurban alımlarında keneye dikkat" Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, kenelerin hayvanlar üzerinde taşındığını belirterek Kurban alım satımlarında dikkat edilmesi gerekenlere değindi Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, kenelerin hayvanlar üzerinde...

"Kurban alımlarında keneye dikkat"

Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, kenelerin hayvanlar üzerinde taşındığını belirterek Kurban alım satımlarında dikkat edilmesi gerekenlere değindi

SİVAS - Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, kenelerin hayvanlar üzerinde taşındığını belirterek Kurban alım satımlarında dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları geçen yıla göre 5 kat artış gösterdi. Sivas ve çevre illerden KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören yaklaşık 10 hasta hayatını kaybetti. Vatandaşların keneyi vücutlarında gördüklerinde panik yaparak kendileri çıkarmaları ise ölüm sayısının artmasına neden oldu.

Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, kurbanlık olarak satışa sunulacak hayvanların mutlaka kene kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Kurbanlıkların veteriner hekimlerce, yetiştiricilerce kontrol edilmeden kesinlikle hayvan pazarlarına getirilmemesi gerekiyor. Son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte KKKA dediğimiz hastalığın ilimiz ve çevre illerde fazla miktarda görülmekte. Bu nedenle hayvanlar üzerinde kene var mı? Yok mu? yetiştiricilerin kontrol etmesi gerekiyor. Yetiştiricilerin veteriner hekimlere danışmadan, hayvanları ilaçlatmadan hayvan pazarına getirmemesi gerekiyor. Hayvanlar üzerindeki keneler yetiştiriciler tarafından kendilerini korumak suretiyle ellerine eldiven takarak temizlenebilir. Yada ektoparaziter ilaçlarla yetiştiricilerin hayvanları ilaçlamaları gerekiyor. Bu ilaçların ette ve sütte kalıntı yapmayan ilaçlar olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Dolayısıyla kurban hizmetini yapacak yetiştiriciler, hayvan sahipleri hayvan pazarında bu önlemleri kesinlikle almalıdırlar" dedi.

"Alıcılar ve satıcılar eve geldiklerinde kene kontrolü yapmalı"

Şenel, gözle kene kontrolü yapılmadan hayvanlarla temas edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bölgemizde özellikle; hayvan bakıcıları, veteriner hekimler, veteriner sağlık çalışanları, hayvancılıkla uğraşan kişiler, mezbaha çalışanları mutlak suretle hayvanlarla haşır neşir olduktan sonra, kesim işleminin ardından ve hayvan bakımının ardından kesinlikle üzerlerinde kene kontrolü yapmalı. Hayvan almak için hayvan pazarlarına gelen kişilerde kenelere karşı korumalıdırlar. Nasıl koruyacaklar kendilerini; kısa kollu giyiniyorlarsa hayvan pazarına giderken uzun kollu giyecekler, açık renkli giyecekler, çoraplarını pantolonlarının içerisine koyacaklar. Hayvanı secerken gözle bakacaklar, kene var mı üzerinde yok mu diye. Kendilerini bu şekilde kontrol edecekler. Eve geldiklerinde gerek hayvan alıcıları gerekse hayvancılıkla uğraşan kişiler evde kene bakımından kontrol etmelidirler. Eğer üzerlerinde kene varsa kesinlikle dokunmadan bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdırlar" dedi.

Eski usul pazarlığa ara verilmesi

Şenel, Covid-19 pandemisi dolayısı ile kurban alım satımlarında eski usul, el teması ile pazarlıkların yapılmaması gerektiğini ifade edip, " Zaten yetiştiriciler veteriner sağlık raporu almadan gidemiyorlar. Hayvan nakilleri veteriner hekim kontrolü olmadan il dışına çıkmıyor. Dolayısıyla veteriner hekimler bunları muayene ederek, hayvan sevkine müsaade ediyorlar. Bu yüzden Sivas'tan il dışına gidecek hayvanların üzerinde kene ihtimali zaten çok az. Çünkü veteriner hekimler tarafından, sağlık çalışanları tarafından kontrol ediliyor. Daha sonra sevklerine izin veriliyor. Tabi birde Covid'den dolayı sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Eski usulle yapılan hayvan pazarlıkları, belirli bir süre yapılmamalı" dedi.

Kaynak: İHA