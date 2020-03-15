KURBAĞALIDERE'NİN BİTMEYEN HİKAYESİ... 4'ÜNCÜ İHALE YAPILDI
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Güncel

KURBAĞALIDERE'NİN BİTMEYEN HİKAYESİ... 4'ÜNCÜ İHALE YAPILDI

ÇEVRESİNDEKİ paşa konakları, mesire alanları, kayıkhaneleriyle ünlüyken, kirlilik nedeniyle kötü koku kaynağına dönüşen Kurbağalıdere 6 ay sonra kurtuluyor.

15.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:37
KURBAĞALIDERE'NİN BİTMEYEN HİKAYESİ... 4'ÜNCÜ İHALE YAPILDI

ÇEVRESİNDEKİ paşa konakları, mesire alanları, kayıkhaneleriyle ünlüyken, kirlilik nedeniyle kötü koku kaynağına dönüşen Kurbağalıdere 6 ay sonra kurtuluyor. Kurbağalıdere'ye son 8 yılda yaklaşık 250 milyon TL harcandı. Sonucu yeni açıklanan son ihalenin bedeli ise yaklaşık 65 milyon TL.

Bir zamanların kirli Haliç'ine dönüşen Kadıköy'deki Kurbağalıdere'nin temizlenmesi için yapılan son ihalenin sonucu açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İSTON'un, Kadıköy İlçesi Kurbağalıdere Şefikbey Köprüsü-Recep Peker Köprüsü arası Dere Islahı İnşaatı İşiö adıyla açtığı ihale sonuçlandı. 'Pazarlık usulüne göre düzenlenen ihaleye 4 firma teklif verdi. En uygun teklifi veren Özka İnşaat A.Ş., ihaleyi 64 milyon 415 bin 374 TL'ye üstlendi. İSTON ile Özka İnşaat arasında imzalanan sözleşmeye göre, ihale kapsamındaki işler 31 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

Temizlenmesi için sık sık kamuoyunun gündemine gelen Kurbağalıdere için İBB son 8 yılda 4 ihale düzenledi. İhalelerin toplam bedeli 247 milyon 531 bin 492 TL tuttu. İlk ihale 2012 yılında yapıldı. İBB'nin Kadıköy Kurbağalıdere Eski DMO-Kalamış Arası Islah İnşaatı adıyla düzenlediği ihaleyi, 49 milyon 958 bin 607 TL'ye Özka İnşaat+AKP Yapı Taahhüt ortaklığı kazanmıştı. Bedeli 50 milyon 926 bin 253 TL olan ikinci ihaleyi Özka+Kiska+Kom İnşaat ortaklığı almıştı. İBB'nin 2017 yılında düzenlediği üçüncü ihaleyi de, Özka İnşaat A.Ş. 82 milyon 231 bin 258 TL'ye tek başına üstlenmişti.

KURBAĞALIDERE

İstanbul'un seçkin semtlerinden Moda, Kalamış, Bahariye ve Fenerbahçe arasında kalan Kurbağalıdere bir zamanlar doğal güzelliğiyle insanları cezbediyordu. Bir zamanlar 60 kilometreyi aşan Kurbağalıdere'nin, bugün kurtarılmaya çalışılan bölümü ise 1-1,5 kilometresi. Derenin çevresinde bir zamanlar paşa konakları olduğu için, konaklara ulaşım sağlamak için dere üzerinde kayıkhaneler bulunuyordu. 20. Yüzyılın başlarında ise dere ve çevresi mesire ve panayır yerine dönüşmüştü. Sanayileşme ve çarpık kentleşme sonunda dere günümüzde çevresine kötü kokular yayar olmuştu.

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KURBAĞALIDERE'NİN BİTMEYEN HİKAYESİ... 4'ÜNCÜ İHALE YAPILDI

Kaynak: DHA

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KURBAĞALIDERE'NİN BİTMEYEN HİKAYESİ... 4'ÜNCÜ İHALE YAPILDI

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