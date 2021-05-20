Kurbağalıdere'de görülen deniz salyası, çevre kirliliği ve kokuya neden oluyor

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Kurbağalıdere'de de çevre kirliliği ve kötü kokuya sebep oluyor.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Kurbağalıdere'de de çevre kirliliği ve kötü kokuya sebep oluyor.

Kadıköy kıyılarında biriken ve son günlerde Kurbağalıdere'nin iç kesimlerinde teknelerin bağlı bulunduğu yere kadar ulaşan müsilajın oluşturduğu manzara, çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

Kurbağalıdere'nin bazı noktalarında su yüzeyi ile kıyıda çöplerin biriktiği, suyun renginin değişiklik gösterdiği görülüyor.

Sıcak havanın da etkisiyle bu noktalardan hissedilir şekilde kötü koku yayıldığı da vatandaşlarca dile getiriliyor.

Kurbağalıdere'de teknesi bulunan ve yaklaşık 20 yıldır profesyonel balıkçılık yapan Yaşar Sekmen, deniz salyasının sudaki canlılara zarar verdiğini söyledi.

Oluşan görüntüden rahatsız olduklarını, lodosla birlikte salyanın dere içine kadar ulaştığını anlatan Sekmen, "Lodos olduğu zaman bütün deniz salyası burada. Deniz kabul etmiyor, veriyor içeri lodosla. Sadece biz değil bütün halk rahatsız." dedi.

Profesyonel balıkçı Gökhan Özdemir ise deniz salyasının önceki senelerde açıklarda görüldüğünü, bu nedenle Kurbağalıdere'de bu duruma daha önce denk gelmediğini ifade etti.

Görünenin canlı deniz yosunu olduğunu da kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

"Yani normal yosunun biraz daha değişik bir türü. Tekneye zararı yok ama balıklara falan büyük bir zararı var. Solungaçlarını tıkıyor, ölmesine sebep oluyor. Umarım ki denizin dibine çökmez, denizin dibine çökerse daha sonra çok büyük problem olur, balıkçılar için sıkıntı olur. Burayı ne kadar temizleseler de daha iyi bir şekilde önlem almaları gerekiyor. Gelen temizleme teknesi bir taraftan alıp bir taraftan boşaltıyor. Daha iyi bir şekilde, vakum gibi diyelim biz buna, vakum gibi çekip tamamen ortadan kaldırması gerekiyor. Yani bu cihazın pek bir faydası yok bana sorarsanız. Bir an önce önlem alınıp müdahale edilmesi lazım."

Gezi teknesi sahibi Ferhat Tuzcu da daha önce bu ölçüde deniz salyasına rastlamadıklarını, bunun sebebinin denizi en çok temizleyen varlıklardan olan midyelerin yok edilmesi olduğunu dile getirdi.

Kıyıdaki yapılaşmanın durumu olumsuz etkilediğine dikkati çeken Tuzcu, "Önceki senelerde bu kadar yoktu. Kurbağalıdere'de de daha yeni oldu bu. Görüntüden şikayetçiyiz. Şikayetçi olmanın dışında tekneleri de çıkartamıyoruz, bütün filtreleri dolduruyor. Tekneleri denizde çalıştıramıyoruz şu an için. Su devridaim yaparken filtreleri doldurduğu zaman motoru yakmaya kadar gidiyor, büyük zarar verebiliyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ A.Ş. ekipleri, su yüzeyinde temizlik çalışması yapıyor.

Anadolu Yakası sahili boyunca da deniz salyasının kıyılarda ve deniz yüzeyinde biriktiği gözleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç