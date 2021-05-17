Kurbağalıdere'de "deniz salyası" nedeniyle beyaz tabaka oluştu
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Kurbağalıdere'de "deniz salyası" nedeniyle beyaz tabaka oluştu

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Kadıköy'de Kurbağalıdere'de su yüzeyinde, deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.

Kadıköy'de Kurbağalıdere'de su yüzeyinde, deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.

Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası, Kurbağalıdere'de de etkili oldu.

Teknelerin bulunduğu kısmı kaplayan müsilaj nedeniyle beyaz tabaka oluşurken balıkçılar, bu durumun her sene görüldüğünü ancak bu yıl yoğunluğun daha fazla olduğunu ifade ettiler.

Kurbağalıdere'de 'deniz salyası' nedeniyle beyaz tabaka oluştu
Kurbağalıdere'de 'deniz salyası' nedeniyle beyaz tabaka oluştu
Kurbağalıdere'de 'deniz salyası' nedeniyle beyaz tabaka oluştu
Kurbağalıdere'de 'deniz salyası' nedeniyle beyaz tabaka oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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Kurbağalıdere'de "deniz salyası" nedeniyle beyaz tabaka oluştu - Haberler
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