Kurbağalıdere'de beton plakalar suya düştü - Haberler
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Kurbağalıdere'de beton plakalar suya düştü

Kurbağalıdere'de beton plakalar suya düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY Kurbağalıdere duvar şeridine yerleştirilen tonlarca ağırlıktaki beton plakaların bir kısmı dereye düştü.

FIRAT, MALATYA (DHA) -  KADIKÖY Kurbağalıdere duvar şeridine yerleştirilen tonlarca ağırlıktaki beton plakaların bir kısmı dereye düştü.

Kurbağalıdere'nin duvar şeridine yerleştirilen beton plakaların bir kısmı dereye düştü.

Dere kenarında arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Fırat Özcan "Niye düştüğünü bilmiyorum ama sağlam yapılmadığından olabilir.Suda düşen parçalar gözüküyor.Kenarı derin gibi çok yaklaşmamak gerekiyor.Yürüyüş ve bisiklet yolu bir kaza yaşanabilir" diye konuştu.


Kurbağalıdere'de beton plakalar suya düştü

Kurbağalıdere'de beton plakalar suya düştü

Kurbağalıdere'de beton plakalar suya düştü

Kurbağalıdere'de beton plakalar suya düştü

Kurbağalıdere'de beton plakalar suya düştü

Kurbağalıdere'de beton plakalar suya düştü

Kurbağalıdere'de beton plakalar suya düştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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