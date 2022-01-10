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Kurbağalıdere'de beton bloklar suya düştü

Kurbağalıdere'de beton bloklar suya düştü
AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de Kurbağalıdere çevre düzenlemesi sırasında duvar şeridine yerleştirilen beton bloklar suya düştü.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de Kurbağalıdere çevre düzenlemesi sırasında duvar şeridine yerleştirilen beton bloklar suya düştü.

Geçen yıllarda gerçekleştirilen Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında, Kalamış koyunda duvar şeridine yerleştirilen beton bloklar henüz belirlenemeyen nedenle koptu.

Dere kenarındaki yürüyüş parkuru ve parka gelen bazı vatandaşlar, beton blokların dalgalar nedeniyle koptuğunu ifade etti.

Suya düşen beton blokların kaldırılması ile ilgili henüz çalışma yapılmadığı görüldü.

Kurbağalıdere'de beton bloklar suya düştü

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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