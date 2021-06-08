Kurbağalı Sokak'ta parke taşı çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurbağalı Sokak'ta parke taşı çalışması

Kurbağalı Sokak'ta parke taşı çalışması
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Özerler Mahallesi Kurbağalı Sokak'ta parke taşı çalışması başlattı.

Kent dört bir yanında altyapı, üstyapı ve sosyal donatı alanlarında çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, Özerler Mahallesi Kurbağalı Sokak'ta parke taşı çalışması başlattı.

Fiziki ömrünü yitiren sokağı daha kullanışlı hale getiren ekipler bu kapsamda 140 metre uzunluğunda bin 50 metrekarelik alanda parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurbağalı Sokak'ta parke taşı çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 12:08:24. #1.13#

title