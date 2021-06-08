Kurbağalı Sokak'ta parke taşı çalışması

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Özerler Mahallesi Kurbağalı Sokak'ta parke taşı çalışması başlattı.

Kent dört bir yanında altyapı, üstyapı ve sosyal donatı alanlarında çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, Özerler Mahallesi Kurbağalı Sokak'ta parke taşı çalışması başlattı.

Fiziki ömrünü yitiren sokağı daha kullanışlı hale getiren ekipler bu kapsamda 140 metre uzunluğunda bin 50 metrekarelik alanda parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler