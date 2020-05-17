Kurbağalı Gölden yayılan vıraklama sesleri tüm Eğirçimen yaylasını kaplıyor Kurbağalı Gölden yayılan vıraklama sesleri tüm Eğirçimen yaylasını kaplıyor Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Eğriçimen yaylasında bulunan Kurbağalı Gölden yayılan vıraklama sesleri tüm yaylayı kaplıyor Koyulhisar ilçesine uzaklığı 17 kilometre olan Eğriçimen Yaylası doğal güzelliği kadar...

Kurbağalı Gölden yayılan vıraklama sesleri tüm Eğirçimen yaylasını kaplıyor

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Eğriçimen yaylasında bulunan Kurbağalı Gölden yayılan vıraklama sesleri tüm yaylayı kaplıyor

Koyulhisar ilçesine uzaklığı 17 kilometre olan Eğriçimen Yaylası doğal güzelliği kadar içinde bulundurduğu Kurbağalı Gölüyle de dikkat çekiyor. Gölde bulunan yüzlerce kurbağanın aynı anda çıkardığı ses kimi zamana rahatsız ederken kimi zaman ise huzur veriyor. Adeta vıraklayan göl, görenlerin ilgisini çekiyor. Gölde bulunan Kurbağaların çiftleşme döneminde olduğundan dolayı yoğun bir ses çıkardığı düşünülüyor.

"Sabaha kadar bu kurbağa seslerini duyabiliyoruz"

İhsan Canik, sabaha kadar kurbağa seslerini duyduklarını belirterek, "Bu gölümüzde bu sene kurbağalar çok yoğun. Çok güzel sesler çıkartıyorlar. Bazen çok dinlendirici bazen ise çok rahatsız edici olabiliyor. Evimizde 100 metre ileride. Sabaha kadar bu kurbağa seslerini duyabiliyoruz. Yoğun bir ses var ama herhalde bu mevsim için geçerli, çünkü daha sonra azılıyor. Çiftleşme dönemi olabilir" dedi.

Kaynak: İHA