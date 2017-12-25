'Kurbağa Öyküleri" Müzikali
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından bir Brodway Çocuk Müzikali olan "Kurbağa Öyküleri" müzikali sanatseverlerle buluşacak.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından bir Brodway Çocuk Müzikali olan "Kurbağa Öyküleri" müzikali sanatseverlerle buluşacak.
SAMDOB, yıllarca Broadway'de kapalı gişe oynayan "Kurbağa Öyküleri" müzikalini yarın sahneleyecek.
Derin bir dostlukla birbirine bağlı iki yakın arkadaşın öyküsünün anlatıldığı "Kurbağa Öyküleri"nin Türkiye prömiyeri, Şahan Gürkan rejisörlüğünde gerçekleştirilecek, müzikalin müzik yönetmenliğini ise Çelik Kasapoğlu üstleniyor.
Amerikalı yazar ve illüstratör Arnord Lobel'in ünlü "Frog and Toad Stories" adlı resimli çocuk kitabından derlenen öykülerin sahneye taşındığı müzikalde, biri kara, biri su kurbağası iki arkadaşın, başlarından geçen eğlenceli maceralar, iki kahramanın dostluklarıyla yalnızlık, kıskançlık, iradesizlik, korku, sabırsızlık gibi korku ve dertlerinin üstesinden gelmeleri anlatılıyor.
Orijinal adı 'A Year With Frog and Toad' olan müzikal, Robert ve Willie Reale kardeşlerin sahneye uyarladığı, dünyanın en prestijli tiyatro ödüllerinden Tony Ödülleri'ne 3 kez aday olmuş, yıllarca Broadway'de kapalı gişe oynanan eser Türkiye'de ilk kez Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.
Müzikalin dekorları Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.
Müzikalin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi'nde 26 Aralık'ta saat 13.00'te, diğer temsileri ise 15, 16, 17 Ocak 2018 tarihlerinde Samsun Devlet Opera ve Balesi Aydın Gün salonunda sahnelenecek.