Kurbağa adamlar minik Ecrin'i baraj gölünde arıyor

Minik Ecrin'i arama çalışmaları 5'inci gününde havadan görüntülendi

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen Salı günü evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları devam ediyor. Kurbağa adamlar evin aşağısında bulunan Altınkaya Barajı'nda arama yapıyor.

Vezirköprü ilçesinin Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı, 7 Mayıs'tan beri arama çalışmaları sürüyor. Minik kız, kaybolduğu bölgeye yakın ormanlık alanda köylülerin de yardımıyla aranıyor. Arama çalışmalarına bugün Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar da katıldı.

Ekipler bugünkü arama çalışmalarına Altınkaya Barajı'nın kıyısında hızlandırdı. Arazinin çamurlu ve hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle kendi araçlarıyla baraja inemeyen kurbağa adamlar, bölgeye traktör yardımıyla ulaştılar.

Dalgıçlar bugün yaklaşık 6 kilometrelik bir alanda tarama yapacaklar.

Kaynak: İHA