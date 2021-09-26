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Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Elazığ ev sahipliğinde yapılan ve 51 ilden 449 sporcunun katıldığı Kuraş Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Elazığ ev sahipliğinde yapılan ve 51 ilden 449 sporcunun katıldığı Kuraş Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Elazığ'da 23-26 Eylül tarihlerinde 51 ilden 449 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

449 sporcunun katıldığını belirten Kuraş As Başkanı Bünyamin Er, "Kuraş adına çok büyük bir başarıdır. Bu aynı zamanda sadece Türkiye'de değil dünyada da en büyük bir milli müsabaka olarak değerlendirebiliriz. Elazığ İl Müdürlüğü ve İl Temsilcilerinin bize karşı göstermiş olduğu yakın ilgi, alaka, dostluk Türkiye Kuraşının çıtasını ve seviyesini yükseltti. Bugün son gündü çok teşekkür ederim her şey için bizi mutlu ettiniz" dedi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, "Bu şehir gerçekten bir çok organizasyonu kaldırabilecek bir şehir. Bizde kurumumuz olarak ve paydaşlarımız olarak ev sahipliği yapmış olduğumuz Kuraş Türkiye Şampiyonasında bugün sona geldik. Ben başarı göstermiş tüm sporcu ve antrenörleri tebrik ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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