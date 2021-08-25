Kuraş Heyetinden Vali Işık'a Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Gençler - Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmeleri için ilimize gelen Kuraş Federasyonu Asbaşkanı Bünyamin Er, organizasyon direktörü Yaşar Aykut Yurdakul ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Muammer Maden'i makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Gençler - Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmeleri için ilimize gelen Kuraş Federasyonu Asbaşkanı Bünyamin Er, organizasyon direktörü Yaşar Aykut Yurdakul ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Muammer Maden'i makamında kabul etti. 26-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilimizde yapılacak müsabakalar öncesinde Vali Işık'ı ziyaret eden Asbaşkan Er, Kuraş sporu hakkında bilgiler vererek ziyaret kabulünden dolayı teşekkür etti. Konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Kuraş Milli Takımına seçilecek sporcuların ilimizde yapılacak bir müsabakada seçilmesi ve bu müsabakanın Karaman'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyetini ifade ederek katılacak olan sporcularımıza başarılar diledi. 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre