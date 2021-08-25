Kuraş Heyetinden Vali Işık'a Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuraş Heyetinden Vali Işık'a Ziyaret

Kuraş Heyetinden Vali Işık'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Gençler - Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmeleri için ilimize gelen Kuraş Federasyonu Asbaşkanı Bünyamin Er, organizasyon direktörü Yaşar Aykut Yurdakul ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Muammer Maden'i makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Gençler - Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmeleri için ilimize gelen Kuraş Federasyonu Asbaşkanı Bünyamin Er, organizasyon direktörü Yaşar Aykut Yurdakul ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Muammer Maden'i makamında kabul etti. 26-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilimizde yapılacak müsabakalar öncesinde Vali Işık'ı ziyaret eden Asbaşkan Er, Kuraş sporu hakkında bilgiler vererek ziyaret kabulünden dolayı teşekkür etti. Konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Kuraş Milli Takımına seçilecek sporcuların ilimizde yapılacak bir müsabakada seçilmesi ve bu müsabakanın Karaman'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyetini ifade ederek katılacak olan sporcularımıza başarılar diledi. 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ebrar Karakurt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuraş Heyetinden Vali Işık'a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 20:38:59. #1.14#

title