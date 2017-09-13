Kuran kursunda çıkan yangın korkuttu



MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kuran kursunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Turgutlu Yedi Eylül Mahallesi Gürleyen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada Kuran kursu olarak hizmet verildiği öğrenilen çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Kuran kursunda yangın sırasında kadınların bulunduğu öğrenildi. Alevlerin sardığı çatı katı tamamen küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrası söndürülen yangının ardından büyük maddi hasar oluştu. Çatı katında çıkan yangının çıkış sebebinin elektrik kontağı olabileceği belirtilirken, plastik malzemeden olan çatı aksamının yangının büyümesinde büyük rol oynadığı ifade edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.