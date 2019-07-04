Kuran kursuna katılan öğrencilere ücretsiz tıraş

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kuaför Mahmut Toymaz, Yaz Kuran Kursu'na katılan çocukları ücretsiz tıraş ediyor.

Kuaför Mahmut Toymaz, müftülük bünyesinde ilçede açılan Yaz Kuran Kursu'na katılan öğrencilere yönelik ücretsiz tıraş kampanyası başlattı. Çocukları Kuran öğrenmeye teşvik amacıyla kampanya başlattığını belirten Toymaz, "Yaz mevsiminde açılan kurslarda çocuklar Kuran öğreniyor. Ben de çocuklar konusunda çok hassas biri olarak nasıl bir hizmet sunabilirim ya da onları nasıl teşvik edebilirim diye düşündüm. Daha sonra Kuran kursuna giden tüm çocuklarımıza ücretsiz tıraş kampanyası başlatmaya karar verdim. Bu konuda gönülden huzurlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü her şeyden önce Allah rızası var bu işin içinde" dedi.

Kaynak: DHA