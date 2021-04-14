Kuran kursuna bağış, tarafları uzlaştırdı
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Kuran kursuna bağış, tarafları uzlaştırdı

Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Kuran kursuna bağış, tarafları uzlaştırdı

Konya'da bir kişi, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu vatandaş ile Kuran kursuna bin lira bağış yapması karşılığında uzlaştı.

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Konya'da bir kişi, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu vatandaş ile Kuran kursuna bin lira bağış yapması karşılığında uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, A.İ. ile A.P. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada A.P, A.İ'ye hakaret etti.

Bunun üzerine A.İ. şikayetçi olunca A.P. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Suçun 5271 sayılı yasa kapsamında uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle taraflar arasında uzlaştırma yapılması için dosya, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı Y.Ş'nin, taraflarla yaptığı müzakere neticesinde, müşteki A.İ, şüpheli A.P. ile Karatay Müftülüğüne bağlı Karatay Bedir Kız Kuran Kursuna 1000 lira bağış yapması şartıyla uzlaşabileceğini belirtti.

Şüphelinin bağış yapmayı kabul etmesi üzerine taraflar arasında uzlaştırma sağlandı.

Böylece şüpheli, suç nedeniyle yargılanıp ceza almaktan kurtulurken, müştekinin de olay nedeniyle yaşamış olduğu mağduriyet giderildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaptığı açıklamada, taraflar arasında karşılıklı uzlaşıyla toplumsal barışın korunmasına katkı sağlandığını ve uzlaştırmanın amacına ulaştığını belirterek, "Yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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