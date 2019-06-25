Mardin İl Müftülüğü, Mazıdağı ilçesinde yaz Kuran kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

İl Müftülüğünce düzenlenen piknik etkinliğine Kuran kursuna giden 350 öğrenci katıldı.

Etkinlikte, ip çekme, çuval, yumurta, halat çekme, modern yay ile ok atma gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek, benzer etkinliklerin her hafta farklı ilçelerde sürdüreceklerini söyledi.

Çiçek, "Öğrenciler, bir taraftan Kuran-ı Kerim öğrenirlerken diğer taraftan da kaynaşmayı, kardeşliği öğrensinler istedik. Bugün çocuklarımızı eğlendirmeye çalışıyoruz. Derdimiz çocuklarımızı neşelendirip din eğitimini bu ortamlarda kendilerine öğretebilmektir." dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Mustafa Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mazıdağı İlçe Müftüsü Alattin Alğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA