Kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kuran kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Yenigüven ve Olgunlar Köyünde ikamet eden kuran kursu öğrencilerini alan jandarma ekipleri kent merkezinde bulunan trafik eğitim parkına getirdi. Burada öğrencilere trafiğin öneminden bahseden jandarma ekipleri öğrencilere uygulamalı olarak bu defa eğitim verdi. Park içerisinde bulunan akülü araçlara binen ve aynı zamanda jandarmadan bilgiler alan öğrenciler doyasıya eğlendi.

Yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını belirten öğrenciler daha sonra tekrardan eğitim gördükleri kuran kursuna bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA