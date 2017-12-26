Kuran Kursu İçin Toplanan Parayı İmamın Odasından Çaldı

Kuran Kursu için toplanan parayı imamın odasından çaldı

Camii içinde yaşanan hırsızlık kameralara yansıdı



ANKARA - Başkent'te Kuran kursu için toplanan paralar, cami içindeki imam odasından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eryaman'da bulunan bir camide kuran kursu için bir süredir yardım toplanıyordu. Topladıkları para yaklaşık 515 TL'yi bulunca, imam paraları kapısı sürekli kilitli olan imam odasına koydu. İmam odası cami içinde bulunan demir ile yapılmış ve tavanı olmayan bir oda. Geçtiğimiz günlerde ismi belirlenemeyen bir kişi öğle saatlerinde camiye girip tüm paraları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin camiye namaz kılacakmış gibi rahat bir şekilde girdiği, belli bir süre cami içinde oturduğu, daha sonra ise paranın saklı olduğu imam odasının önüne geldiği görünüyor. Çatısı olmayan imam odasının önündeki ufak dolabın üstüne çıkarak odaya atlayan hırsız belli bir süre sonra odadan yine aynı şekilde kapıdan değil çatıdan çıkıyor ve atlarken yere düştüğü görünüyor. Hırsız imam odasındayken namaz kılmak için bir kişinin camiye geldiği fakat hiçbir şey fark etmediği görüldü. Hırsız daha sonra rahat bir şekilde camiden uzaklaştı.

Caminin Dernek Başkanı Mehmet Yıldırım olayı şöyle anlattı:

"Hırsız namaz kılmak bahanesiyle camiye giriyor. Caminin sağ tarafından biraz oturduktan sonra imamın odasının önündeki kaloriferin muhafaza bölümüne basarak hocanın odasına atlar. Kız kuran kursu için topladığımız 515 TL parayı alarak imamın odasının tekrar üstünden atlayarak kaçtı."

Hırsızı yakalamak için polisin çalışmaları devam ediyor.