Kuran-i Kerim Tilaveti ile Göreve Başladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yüzde 54'lük bir oyla, MHP'den yeniden Belediye Başkanı Seçilen Nami Çiftçi, mazbatasını alıp, okunan Kuran-i Kerim tilaveti ile görevine başladı.

Bugün ilçe seçim kurulundan mazbatasını alan Çiftçi, önce Belediye Başkanlığı önünde toplanan sevenlerini selamladı. Adından Kuran-i Kerim okundu. Dualar edildi. Burada seçmenlerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Naim Çiftçi, tüm Gürünlülerin belediye başkanı olacağını belirtip, "Bu seçimi doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilen, kimlikli, kişilikli ve vakarlı güzel insanlar kazandı. Yani sizler kazandınız. Bu seçimi kader birliğine, yol arkadaşlığına, hatır ve gönüle, düz ekmeğe sahip çıkan, samimi, dürüst, kadirşinas, güzel insanlar kazandı. Yani sizler kazandınız. Yüzde 54 ile de seçilmiş olsam, aziz Gürünlü hemşerilerimin yüzde100'üne Belediye Başkanlığı yapacağımı, hemşerilerimi ayırmayacağımı, dün olduğu gibi yarın da ayırmayacağımı, kayırmayacağımı, ayrıştırmayacağımı, Gürün'ün huzurunu bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceğimin sözünü veriyorum."dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA