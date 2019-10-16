Kuran-ı Kerim Öğrenen öğrencilerden Mehmetçiğe Dua

16.10.2019 10:16

Dursunbey'de okul eğitimlerinin ardından Merkez çarşı Camiinde Kuran-ı Kerim öğrenen öğrenciler, "Barış Pınarı Harekatı'na" katılan Mehmetçik için dua etti. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına bir destek de dini eğitimlerini alan küçük öğrencilerden geldi. Barış Pınarı harekatının zaferle sonuçlanmasını gönülden isteyen çocuklar, Hocaları Adem Hüner ve Orhan Eser ile birlikte Mehmetçik'in başarısı için dualar okudular.



Barış Pınarı Harekatına öğrencilerinin gönülleri ile destek verdiğini ifade eden Çarşı Camii müezzini Adem Hüner;"Okul eğitimlerinin ardından ikindi vaktinde Dini eğitimlerini almak için Camimize gelen öğrencilerimiz, Barış Pınarı harekatını yakından takip ediyor. Bizde öğrencilerimiz ile birlikte Mehmetçiğimize dualar ediyor, onların muzaffer olması için Rabbimize el açıyoruz.Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve mazlumların selameti için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' operasyonunda Kahraman Ordumuzun muvaffakiyetlerini diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Rabbim muzaffer eylesin" dedi.



Kahraman mehmetçiğe destek için cami'de bayrak açan öğrenciler, harekatta cansiparane çarpışan askerlere de selamlarını yolladılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA