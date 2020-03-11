Kuran-ı Kerim aşkı yaş sınırı tanımıyor
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Kuran-ı Kerim, Şehitkamil, Yeşilova, Güncel

Kuran-ı Kerim aşkı yaş sınırı tanımıyor

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Yeşilova Aile Merkezinde açılan Kuran-ı Kerim kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyorlar.

11.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:51
Kuran-ı Kerim aşkı yaş sınırı tanımıyor

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Yeşilova Aile Merkezinde açılan Kuran-ı Kerim kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Kursa gelen kadınlar, Kuran-ı Kerim öğrenmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.


Yeşilova Aile Merkezinde hafta içi düzenli olarak Kuran-ı Kerim öğrenen kadınlar, bunun yanı sıra ilmihal dersi başta olmak üzere temel dini bilgileri de öğrenme imkanı elde ediyorlar. Birçoğu orta yaş gurubundan olan kadınlar, geç de olsa Kuran-ı Kerim öğreniyor olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Bazı kursiyerler, çocuklarıyla birlikte kursa katılıyor.


Yaşlı teyzeler kursa yoğun ilgi gösteriyorlar


Yeşilova Aile Merkezi Kuran-ı Kerim Öğretmeni Gülistan Çapar, kursta her yaş grubundan öğrencilerinin olduğunu ve bu durumun kursta bir aile ortamı oluşturduğunu kaydetti. Keskin, "Toplam 20 kursiyerimiz var. Haftanın 5 günü olmak üzere kursiyerlerimize Kuran-ı Kerim öğretiyoruz. Bunun yanı sıra temel dini bilgiler de veriyoruz. İbadet, itikat, siyer, ahlak, tecvit dersi de veriyoruz. Bazen hadis dersi veriyoruz. Peygamber Efendimizin hadislerinden ve sünnetlerinden bahsediyoruz. Bu şekilde onlara hem Kuran-ı Kerim öğretiyoruz hem de dini bilgiler öğretiyoruz. Özellikle yaşlı teyzelerimiz kursa yoğun ilgi gösteriyorlar. Gerçekten de teyzelerimizin sadece Allah rızası için Kuran-ı Kerim öğrenmek ve hayatlarında uygulamak için geldiklerine şahit oluyoruz" şeklinde konuştu.


"Öğrenmenin yaşı hiçbir zaman yoktur"


Kuran-ı Kerim öğrenmenin ve okumanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren kursiyer Şaziye Boylu, "Kuran-ı Kerim biliyordum fakat tecvitle okuyamıyordum. Tecvit eğitimim yarım kalmıştı. Eğitimimi tamamlamak için kursa geldim. Allah razı olsun hocamızdan, bizimle yakından ilgileniyor. Kuran-ı Kerim öğrenmemiz için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizler de Kur'an-ı Kerim öğrenme aşkıyla aralıksız bir şekilde kursa katılıyoruz. Öğrenmenin yaşı hiçbir zaman yoktur. Yaşımın ilerlemesine rağmen büyük bir zevkle kursa geliyorum. Şimdi artık tecvitle Kuran-ı Kerim okumayı da öğrendim. Bunun için de çok mutluyum. Bizlere böylesine anlamlı bir kurs açtığı için Allah, Başkanımızdan razı olsun. Her zaman başkanımıza dua ediyoruz. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Hocamıza da bizlere ilgi gösterdiği için ve bizlere emek verdiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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