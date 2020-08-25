Kurallarına uymayanlara ceza verilecek
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Kurallarına uymayanlara ceza verilecek

Kurallarına uymayanlara ceza verilecek Kilis'te korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle izolasyon kurallarına uymayanlar ile kuralları hiçe sayanlara iş yerlerine para cezası uygulanacağı bildirildi.

25.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:19

Kurallarına uymayanlara ceza verilecek

KİLİS - Kilis'te korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle izolasyon kurallarına uymayanlar ile kuralları hiçe sayanlara iş yerlerine para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile ilan edilen ve uyulması zorunlu kurallara ilişkin alınan kararlar doğrultusunda aykırı davranan kişiler ve işletmeler hakkında ilk ihlalde uyarı, ikincisinde idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Uyarı yapılan işletmelerin vatandaşların sağlığını koruyacak şekilde uygun düzenlemeye gitmemeleri halinde üçüncü ihlal için 1 gün, dördüncü ihlal için 3 gün faaliyet durdurma cezasına gidileceği belirtilen Valilik açıklamasında, korona virüs kurallarını ihlaller hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde maske ve sosyal mesafeye kurallarına uyup uyulmadığını uygulama yaparak denetleniyor. Araç ve motosiklet sürücüleri, maske ve mesafe konusunda uyarılıyor. Esnaflar Alınan kararlardan memnun olduklarını, devletin aldığı kararları desteklediklerini ifade ettiler.

Kurallarına uymayanlara ceza verilecek

Kaynak: İHA

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