Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı
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Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da korona virüs tedbirlerine uymayan 275 kişiye 375 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da korona virüs tedbirlerine uymayan 275 kişiye 375 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında maske takmamaktan 14, sosyal mesafeye uymamaktan 2, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 209, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 10 kişi olmak üzere toplam 235 kişiye 375 bin 17 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Öte yandan 6 Mayıs tarihi itibariyle izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 22 kişinin valilikçe belirlenen yurtlarda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında TCK 195. madde kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu ve diğer şahıslar hakkında da suç duyurusunda bulunma işlem sürecinin devam ettiği ifade edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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