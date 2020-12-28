Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı
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Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

28.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:19
Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüse karşı uygulanan kuralları ihlal eden 20 kişi ve 4 işyerine idari para cezası kesildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüse karşı uygulanan kuralları ihlal eden 20 kişi ve 4 işyerine idari para cezası kesildi.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenen uygulamalar sürüyor.

25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama, 26-27 Aralık Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsadı ve bugün saat 05.00'te tamamlandı. Yurt genelinde olduğu gibi Merzifon ilçesinde de uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına çoğu vatandaş riayet ederken 20 kişi ve 4 işyerine idari para cezası uygulandı.

Kısıtlama süresinde 14 kişiye maske takmamaktan, 8 kişiye kısıtlamaya uymamaktan 2 vatandaşa izolasyon ihlalinden 4 işyerine de uyarı cezası verilerek toplamda 44 bin 100 lira ceza kesildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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